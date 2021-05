Tuttosport - Milan, il rinnovo di Kessie è una priorità

L'addio di Donnarumma potrebbe cambiare anche alcuni parametri economici relativi al monte ingaggi. Come riporta Tuttosport, infatti, non avendo un top stipendio in rosa, il Mian potrà trattare i nuovi accordi economici con maggiore elasticità. Ad esempio, quello di Kessie. L’ultima volta che le parti si sono aggiornate c’era una distanza importante, ma non incolmabile (la richiesta del centrocampista era di 5 milioni). Ora possono esserci maggiori margini di trattativa, con il Milan che può permettersi qualche sgarro al tetto salariale. Per il Milan, la permanenza di Kessie è prioritaria.