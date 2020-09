Tuttosport - Milan, Pioli manda un messaggio a Leao

Emergenza Milan in difesa, ma l’attacco non sta meglio. Contro il Bodo/Glimt, infatti, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rebic (squalificato) e Leao (tornato ad allenarsi da poco dopo la quarantena). A proposito del giovane centravanti portoghese, ieri l’allenatore, come evidenzia il quotidiano Tuttosport, gli ha mandato un chiaro messaggio: “Deve mettere le sue qualità sul campo - ha affermato il mister - ha un potenziale incredibile, ma deve giocare con la squadra e fare la differenza, può farlo. Ha avuto il tempo che gli serviva, mi aspetto prove convincenti”.