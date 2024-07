Tuttosport: "Per Leao deve essere la stagione della maturità"

Oggi a New York è il giorno in cui Rafael Leao si unirà alla squadra, a conclusione delle sue vacanze post Europeo. A onor del vero il portoghese è arrivato nel ritiro rossonero già ieri sera dopo l'amichevole contro il Manchester City: nel video (clicca qui) pubblicato dal Milan, si vede Rafa salutare il nuovo tecnico Paulo Fonseca. E oggi Tuttosport scrive sul numero 10 del Milan un pezzo di commento in vista della prossima stagione e degli obiettivi che l'attaccante lusitano deve porsi.

Scrive Tuttosport: "Fonseca abbraccia Leao: 'Imparerà cose nuove'". E poi nel sottotitolo si legge: "'E' uno decisivo ma dovrà anche aiutare la squadra' E, soprattutto, gli servirà trovare maggiore continuità". E poi ancora Tuttosport rincara la dose scrivendo: "Per lui, senza l'ombrello di Pioli, dovrà essere la stagione della maturità". L'anno scorso "solo" nove reti in campionato e un Europeo giocato in chiaroscuro: con Fonseca deve arrivare la definitiva consacrazione.