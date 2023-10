Tuttosport - Pioli lavora per ridare a Theo Hernandez qualche libertà: la soluzione è a centrocampo

Come riporta Tuttosport, Pioli sta lavorando per ridare a Theo Hernandez qualche libertà in più sulla corsia di sinistra. Per farlo, Musah potrebbe giocare da mezzala sinistra, con Reijnders spostato a destra, proprio per avere nel centrocampista americano un elemento di maggiore copertura alla coppia Theo-Leao.