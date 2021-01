Tuttosport - Rinnovo Gigio, l’offerta del Milan e la questione clausola

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di Donnarumma. Gigio in teoria potrebbe firmare da svincolato per un altro club, ma così non sarà, soprattutto per la volontà dell’interessato. Il barometro - si legge - volge verso il sereno: a livello economico il Milan riconoscerà lo status di top player del suo portiere arrivando a 7.5 milioni più bonus di ingaggio (Raiola vorrebbe però una parte fissa più alta). C’è ancora distanza sulla clausola rescissoria, che il procuratore di Gigio vorrebbe bassa, nel caso in cui il Milan non dovesse qualificarsi alla Champions.