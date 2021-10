Tuttosport su Brahim Diaz: "Ha già cancellato Calhanoglu"

"Non molliamo pure in Europa", titola il quotidiano Tuttosport riprendendo le parole di Diaz, il quale ha rilasciato un’intervista a Milan TV, il club channel rossonero. "Dobbiamo vincerle tutte", ha affermato lo spagnolo in merito ai prossimi match di Champions, mostrando tutta la sua determinazione in vista del proseguo della stagione. Brahim è diventato un perno della squadra di Pioli: il trequartista - scrive Tuttosport - ha già cancellato Calhanoglu.