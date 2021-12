Tuttosport sul Milan: "Bolgia a San Siro: con il Liverpool la notte perfetta"

"Bolgia a San Siro: con il Liverpool la notte perfetta": titola così questa mattina Tuttosport in vista del match di domani sera del Milan contro i Reds, decisivo per il possibile passaggio dei rossoneri agli ottavi di Champions League. La sfida si giocherà in uno stadio tutto esaurito (55 mila spettatori), con i tifosi milanisti che dovranno spingere la squadra di Pioli in questa impresa.