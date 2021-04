Tuttosport sul Milan: "San Siro da riconquistare"

In merito al rendimento casalingo del Milan di Stefano Pioli, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "San Siro da riconquistare". Se in trasferta il Diavolo sta volando, lo stesso non si può dire in casa dove i rossoneri faticano molto di più. Per raggiungere l'obiettivo Champions, il Diavolo dovrà sovvertire questa tendenza e fare tanti punti anche a San Siro, a partire dal match di domenica contro il Genoa.