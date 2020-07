Tuttosport sul Milan: "Torna Ibrahimovic per lo sprint finale, ma a ruoli invertiti"

"Torna Ibrahimovic per lo sprint finale, ma a ruoli invertiti": questo il titolo di oggi di Tuttosport in merito al ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, il quale questa sera a Ferrara contro la SPAL partirà però dalla panchina. Lo svedese era arrivato a gennaio come salvatore della patria, ma adesso ritroverà un Milan che nell'ultimo periodo ha dimostrato di non essere Ibra-dipendente.