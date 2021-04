Tuttosport - Sulla prova del Milan con la Samp pesano le scelte di Pioli

Vista da fuori, stavolta è parso che anche Pioli non se la sia giocata benissimo. L’edizione odierna di Tuttosport pone l’accento sulla formazione schierata dall’allenatore rossonero contro la Sampdoria. Sulla prestazione del Milan - si legge - pesano un paio di scelte iniziali: Saelemaekers terzino (che quindi avrebbe potuto giocare davanti al posto di Castillejo) e non Kalulu, oltre a Krunic preferito a Rebic. Nel caso del croato, Pioli avrà avuto le sue ragioni, ma se non aveva i 90 minuti nelle gambe comunque sarebbe stato meglio giocarselo subito e poi, eventualmente, trovare un sostituto a gara in corso.