Tuttosport titola: "Il turnover al Milan rimane un problema"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Il turnover al Milan rimane un problema". Dopo il ko in casa del Monza di domenica, Stefano Pioli è finito nel mirino delle critiche per i troppi cambi nella formazione iniziale rispetto alla precedente gara di Europa League vinta 3-0 dai rossoneri contro il Rennes a San Siro. Le riserve hanno faticato parecchio, in particolare gli attaccanti, tanto che all'intervallo Chukwueze e Okafor sono stati sostituiti per lasciare il posto a Pulisic e Leao.

Quello che è successo domenica a Monza testimonia ancora una volta che il Milan va in difficoltà se non giocano i titolarissimi. Va bene il turnover perchè è impensabile che scendano in campo sempre gli stessi ora che si tornerà a giocare ogni tre giorni, ma non così esagerato, altrimenti si rischiano scivoloni come quello contro i brianzoli.