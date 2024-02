Tuttosport: "Tomori-Kalulu: recupero ultimato". Il francese convocato per l'Atalanta?

"Tomori-Kalulu: recupero ultimato": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i due difensori, che mercoledì sono tornati a lavorare in parte con i compagni a Milanello, sono sempre più vicini al rientro in campo. In particolare, il francese potrebbe addirittura essere convocato già domenica per la sfida di campionato contro l'Atalanta a San Siro.

Kalulu è fuori dal 29 ottobre, cioè da quando durante il match in casa del Napoli ha riportato la rottura completa del tendine retto femorale sinistro (il 2 novembre è stato anche operato). Tomori è invece ai box dal 22 dicembre, quando contro la Salernitana riportò una lesione miotendinea del bicipite femorale destro. Il rientro di entrambi era previsto per metà marzo, ma entrambi sembrano aver bruciato un po' i tempi, anche se servirà un po' di tempo per ritrovare la forma migliore.