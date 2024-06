Tuttosport: "Under 17, un trionfo a tinte rossonere"

vedi letture

"Under 17, un trionfo a tinte rossonere": titola così questa mattina Tuttosport che esalta i quattro rossoneri che hanno fatto parte del gruppo dell'Italia Under 17 che ha vinto l'Europeo. Francesco Camarda ha trascinato gli azzurrini con i suoi gol, in particolare con la doppietta in finale contro il Portogallo (ha vinto anche il premio di miglior giocatore del torneo).

Molto bene anche Mattia Liberali, autore di un gol meraviglioso contro l'Inghilterra, Emanuele Sala, che in mezzo al campo è stato un perno inamovibile della squadra del ct Favo, e Alessandro Longoni, portiere del Milan Under 17 che è stato decisivo nelle prime partite dell'Europeo con le sue parate (ha dovuto saltare le ultime due gare contro Danimarca e Portogallo per un colpo alla testa subito contro l'Inghilterra).