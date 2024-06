Tuttosport: "WeBuild, Inter e Milan: incontro per San Siro"

"WeBuild, Inter e Milan: incontro per San Siro": titola così questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport in merito al vertice che è andato in scena ieri pomeriggio a Palazzo Marino sul futuro di San Siro. WeBuild ha presentato il suo progetto di ristrutturazione dello stadio milanese ai due club che hanno ascoltato la proposta e ora studieranno il dossier prima di dare una risposta definitiva al sindaco Giuseppe Sala che spinge da tempo per il restyling del Meazza.

Questo il messaggio di Sala su Instagram dopo l'incontro: "Oggi pomeriggio Webuild ha presentato a Milan e Inter e al Comune di Milano uno studio di fattibilità per una profonda ristrutturazione dello stadio di San Siro. A mio giudizio si tratta di un progetto straordinario e mi auguro che le squadre lo prendano in seria considerazione, nella consapevolezza che entrambe stanno lavorando anche su altre opzioni. Lo studio di fattibilità ipotizza un programma di lavori della durata complessiva di tre anni, con una riduzione della capacità dello stadio, nel corso dei lavori, assolutamente accettabile. Nelle prossime settimane le squadre incontreranno Webuild per approfondire il progetto e all’esito di questi incontri sarà possibile avere una stima dell’investimento".