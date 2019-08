UDI-MIL 1-0, da regolamento il tocco di Samir è irregolare

Udinese-Milan si è accesa all'84' del secondo tempo quando, con i rossoneri in svantaggio di una rete, l'arbitro Pasqua è andato a vedere al video un tocco di mano di Samir in area, dopo un colpo di testa di Romagnoli. Il direttore di gara non ha concesso il penality nonostante da regolamento il tocco del difensore bianconero era irregolare. Di seguito l'estratto del nuovo regolamento sui falli di mano.

"FALLO DI MANO: Sarà considerato fallo di mano al verificarsi di una di queste condizioni : 1) Tocco volontario 2) Posizione innaturale, anche se involontaria, quando il braccio è in linea con le spalle, o sopra le spalle, o lontano dal corpo. A prescindere dalla distanza tra chi tira e chi colpisce di mano. Unica eccezione avviene nel caso in cui chi calcia il pallone colpisca la sua stessa mano, in quel caso non è fallo"