Udinese, al via campagna abbonamenti per 13 partite

(ANSA) - UDINE, 26 OTT - Udinese Calcio ha lanciato la campagna abbonamenti 2021/2022 all'insegna del motto "Il mio posto è qui". La sottoscrizione prende il via questa mattina alle 10.30 con una prima fase di prelazione dedicata agli abbonati della stagione 2019/2020 che, come recita lo slogan, potranno riprendersi il loro posto per le rimanenti 13 gare da disputarsi alla Dacia Arena. Questo primo segmento della campagna si svolgerà esclusivamente online fino a giovedì. Dal 29 ottobre al 4 novembre, i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto (no cambio posto), oltre che online, anche presso i punti vendita autorizzati Ticketone e all'Udinese Point operativo in Curva Nord. Il 5 novembre (data unica), solo all'Udinese Point della Curva Nord, sarà possibile per i vecchi abbonati scegliere un nuovo posto diverso tra quelli rimasti liberi o liberatisi durante le prime due fasi di prelazione. Dal 9 al 14 novembre, poi, la campagna si completerà aprendo alla vendita libera dei posti ancora disponibili al termine delle fasi di prelazione. Anche quest'anno, Udinese Calcio - informa la società - ha voluto confermare la propria politica dei prezzi calcolando le tariffe in base al costo dell'abbonamento 19/20 mantenendo così immutato il rateo. Si rinnovano anche i pacchetti dedicati a sportivi, universitari e la tariffa family dedicata ai nuclei accomunati dalla passione bianconera. Queste tariffe hanno il costo unico di 50 euro per 10 partite (escluse Inter e Milan) e sono sottoscrivibili esclusivamente alla Dacia Arena. (ANSA).