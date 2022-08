Udinese, Makengo: "Siamo pronti per fare una grande partita e mettere in difficoltà il Milan"

MilanNews.it

Jean-Victor Makengo, centrocampista francese dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sportitalia della sfida di sabato contro il Milan per il debutto nel nuovo campionato. Makengo ha detto: “Il nostro obiettivo è quello di andare a Milano e fare una grande prestazione per ottenere il miglior risultato possibile per iniziare al meglio il nostro campionato. Sarà una serata speciale, ma l’Udinese è nelle buone condizioni per raggiungere ciò che vuole. Siamo pronti per fare una grande partita e metterli in difficoltà”.