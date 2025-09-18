UEFA A, i nuovi allenatori: Bonucci tra i migliori. Ecco chi ha superato gli esami finali

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori UEFA A che nei giorni scorsi hanno superato a Coverciano gli esami finali del corso. Si tratta del secondo massimo livello formativo per un tecnico la cui qualifica abilita a guidare tutte le squadre maschili fino alla Serie C e tutte le squadre giovanili, incluse le Primavera, e le femminili, comprese quelle partecipanti al campionato di Serie A.

Come riportato dalla FIGC tramite i canali ufficiali, alla luce degli esami sostenuti i migliori del corso sono risultati essere l’attuale match analyst del Como Women, Laura Brambilla, e l’assistente del Ct Gattuso in Nazionale, nonché quarto giocatore di sempre per presenze in azzurro (121) – e campione d’Europa nel 2021 – Leonardo Bonucci.

Da segnalare le prove finali fatte registrare da Roberto Crivella – già collaboratore di Mourinho al Fenerbahce – Massimo Crivellaro, attuale collaboratore di Montella nella nazionale turca, e Daniele Dessena, ex calciatore di Cagliari, Brescia e Sampdoria e attuale allenatore in seconda della Pro Patria.

Tra i neotecnici UEFA A non mancano ulteriori nomi conosciuti del calcio italiano, come Gabriel Paletta, oggi collaboratore di Cuesta al Parma e che può vantare anche tre presenze in azzurro da calciatore, e Miguel Veloso, ex centrocampista di Genoa e Verona e attuale collaboratore di Ivan Juric all’Atalanta. E poi ancora, vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come Davide Brivio, Marino Defendi, Pablo Gonzalez e Davide Marchini.