UEFA, Ceferin: "Non accetteremo modifiche che facciano danni al calcio"

Il presidente Ceferin e l’amministrazione UEFA hanno incontrato oggi i presidenti e i segretari generali delle 55 Federazioni nazionali della UEFA a Budapest, per discutere la riforma delle competizioni europee per club dopo il 2024, oltre alla nuova strategia per il calcio femminile. Il numero uno della UEFA ha parlato al termine di questo meeting: "Questo è stato un incontro importante con le nostre federazioni affiliate, per avere le loro opinioni su come le nostre competizioni per club dovrebbero essere progettate in futuro. Sono state espresse molte opinioni diverse e le terremo in considerazione nel nostro lavoro su questo aspetto. Sono stato incoraggiato dalla risposta positiva al processo di consultazione e dalla solidarietà tra associazioni, con il riconoscimento da parte di quelle più grandi della necessità di contribuire di più a beneficio delle nazioni più piccole. Futuro? Restiamo concentrati sul tentativo di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze in tutta Europa, non solo nei grandi mercati. Solo la UEFA distribuisce denaro attraverso i confini internazionali ed è una responsabilità che ci prendiamo con grande serietà. Sono stato felice di ribadire il nostro impegno a non giocare le partite delle competizioni UEFA per club nei fine settimana, ad eccezione della finale di Champions League. Il processo di consultazione è in corso e non vediamo l’ora di ricevere direttamente le opinioni di altre parti interessate, piuttosto che doverle mettere insieme prendendole dalle dichiarazioni riportate dai media. Non decideremo nulla senza tenere conto delle opinioni di tutti. Non accetteremo mai cambiamenti che possano danneggiare il calcio europeo».