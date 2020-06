UEFA: dal prossimo anno si torna ai 3 cambi. I nuovi acquisti non potranno giocare ad agosto

Nella giornata odierna, la UEFA ha reso noto alcune modifiche regolamentari per il rush finale delle competizioni europee. Le squadre saranno autorizzate a registrare tre nuovi giocatori nella loro Lista A per il resto della stagione 2019/20, a condizione che tali giocatori siano già registrati e idonei per il club dall'ultima scadenza di registrazione (3 febbraio 2020 per UEFA Champions League e UEFA Europa League; 18 marzo 2020 per la UEFA Women's Champions League). L'elenco A potrà contenere solo un massimo di 25 giocatori e non sarà possibile per i club registrare i giocatori appena trasferiti.

Non sarà quindi possibile aggiungere, per le competizioni valide per la stagione 2019/20, calciatori acquistati questa estate, ma solo giocatori precedentemente tesserati che magari non erano stati inseriti nella lista. Il riferimento è soprattutto a Francia e Germania, che già a luglio apriranno la propria finestra trasferimenti

Il prossimo anno si tornerà a tre sostituzioni - Cinque sostituzioni - fa sapere la UEFA - saranno consentite in tutte le rimanenti partite della stagione 2019/20, in conformità con la modifica temporanea delle Regole del gioco, mentre il numero di sostituzioni per la stagione 2020/21 rimarrà a tre.