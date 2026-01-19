ufficiale Vittorio Magni ceduto al Cesena a titolo definitivo

Il Milan ha ceduto Vittorio Magni al Cesena a titolo definitivo: il terzino cresciuto nel settore giovanile rossonero era stato girato in prestito secco nel corso dell'ultima estate di calciomercato ma ha convinto in questi mesi il club romagnolo a puntare su di lui a lungo termine. Di seguito la nota ufficiale comparsa sul sito milanista nel pomeriggio: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vittorio Magni al Cesena FC. Il Club augura a Vittorio le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".

Questo invece il comunicato ufficiale diramato dal Cesena: "Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Milan le prestazioni sportive del difensore Vittorio Magni. Il Club bianconero e il calciatore hanno sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030. Arrivato in Romagna lo scorso agosto, il difensore classe 2006 ha collezionato fino ad oggi sette presenze con la maglia del Cavalluccio. Cresciuto nel settore giovanile dell’AC Milan, militando in tutte le formazioni del vivaio rossonero, Magni é anche un punto fermo delle nazionali giovanili Azzurre: ha, infatti, raccolto 28 presenze tra Italia Under 17 e Italia Under 20, oltre ad aver partecipato a due edizioni dei Campionati Europei. L’intera famiglia del Cesena FC augura a Vittorio le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero".