Ulivieri: "Il VAR corregge tanti errori, qualcuno per forza di cose rimane"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Renzo Ulivieri ha parlato a margine dell'evento organizzato per ricordare Artemio Franchi sul VAR. Ecco le sue parole raccolte da TMW: "ll VAR riesce a correggere tanti errori, qualcuno per forza di cose rimane. Se ne resta il 2-3% va bene. Ieri se erano dentro l'area andava ribattuto il rigore, sennò no. Non c'è molto da discutere. L'arbitro ha responsabilità e decide da solo, il VAR è solo di supporto".