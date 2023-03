Un 2023 da incubo per il Milan: solo 15 punti in 12 partite di Serie A

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan cade a Udine, l'Inter perde tra le polemiche in casa contro la Juventus. Un weekend che fotografa la condizione delle due squadre di Milano, protagoniste di un 2023 da dimenticare. Da inizio anno, infatti, i nerazzurri hanno raccolto appena 20 punti, dieci meno in del Napoli capolista che ha così aumentato il solco a proprio favore. Se la classifica si basasse solo sulle 12 giornate disputate dalla ripresa del campionato in poi, l'Inter è al quarto posto, a pari punti con la Roma ma virtualmente dietro ai giallorossi causa sconfitta all'andata, mentre il ritorno si giocherà a inizio maggio all'Olimpico. In questa analisi, va precisato, la Juve viene considerata in base ai risultati sul campo e non alla classifica effettiva dei bianconeri penalizzati di 15 punti.