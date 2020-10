Un 3-3 amaro, ma prosegue la striscia positiva del Milan: salgono a 22 i risultati utili

Un pareggio spettacolare, che lascia spazio a qualche rimpianto ma importante per proseguire la striscia positiva. Con il 3-3 maturato a San Siro contro la Roma, è arrivato il ventiduesimo risultato utile consecutivo per il Milan di Stefano Pioli, che non perde da marzo, dalla partita contro il Genoa: 17 vittorie e 5 pareggi tra campionato e coppe da allora.