Un anno fa l'ultima di Bakayoko, il francese che sogna il ritorno al Milan

Il 26 maggio 2019, esattamente un anno fa, Tiemoué Bakayoko giocò la sua ultima gara in maglia rossonera a Ferrara contro la SPAL. Com'è noto, il francese non fu riscattato dal Milan e rientrò al Chelsea prima di ritornare al Monaco in prestito. Dodici mesi dopo il centrocampista transalpino sogna ancora di poter rigiocare in maglia rossonera: una pista non del tutto impossibile, a patto che il giocatore sia disposto a ridursi lo stipendio, fissato a 6.5 milioni annui fino al 2022. Il giocatore piace a Rangnick e le pretese del Chelsea saranno nettamente inferiori a quelle dello scorso anno, ma chiaramente servirà un sacrificio importante dal parigino perché il ritorno possa concretizzarsi.