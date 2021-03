Un buon Milan non basta, rossoneri fuori dall'Europa League

Il Manchester United batte 1-0 il Milan e stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Resta l’amaro in bocca per una partita che avrebbe potuto e dovuto prendere una piega diversa. Perché i rossoneri hanno fatto meglio dei Red Devils, creando molte più occasioni. Ma nel calcio, per vincere, bisogna buttarla dentro. Peccato! Alla fine decide un gol fortunoso di Pogba, bravo in mischia a sfruttare una dormita di Meite. Il Milan saluta l’Europa, a testa alta ma cambia poco. Ora bisogna concentrarsi sul campionato e sulla corsa Champions.