Un derby per la faccia e per l'orgoglio. Formazione sorpredente: Pioli rivoluziona!

La cocente eliminazione dall'Europa League per mano della Roma ha caricato ancor più di importanza il derby di questa sera: da una parte la voglia dell'Inter di vivere una giornata da pagina di storia alzando lo Scudetto della seconda stella proprio in casa dei cugini rossoneri in caso di vittoria, dall'altra l'orgoglio del Milan, ferito dalle tante delusioni degli ultimi due anni e voglioso di un ultimo moto prima della probabilissima rivoluzione tecnica in estate.

"La squadra - ha spiegato con forza Pioli - non deve giocare per me, ma per la maglia, i tifosi. Non devono vincere per me. Quello che conta è la prestazione, il risultato, non Pioli". Inevitabilmente, le voci sul futuro della panchina rossonera in queste ore sono state già tantissime, però poi arriva il momento del campo, del verdetto insindacabile e tutto deve passare in secondo piano, perché c'è una faccia da salvare: "Servirà - ha proseguito Pioli in conferenza - il miglior Milan possibile. C'è chi pensa che non abbiamo mai cambiato niente dei derby, ma dobbiamo far di tutto perché non vincano lo Scudetto (contro di noi)".Memore degli ultimi cinque derby persi e delle brutte prestazioni contro la Roma, Pioli proverà a sfidare l'Inter con una formazione classica nel modulo, ma differente negli uomini: davanti a Maignan agiranno Calabria, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez e a centrocampo Adli e Reijnders. Davanti una mezza rivoluzione: fuori Giroud, ma la punta sarà Leao (da 3 anni non gioca in quel ruolo) con sulla trequarti a sinistra Pulisic, a destra l'adattato Musah e al centro Loftus-Cheek. Non da escludere una interpretazione col 3-5-2 (Pulisic-Leao davanti) o col 3-4-3 (Loftus falso nove). Panchina per Chukwueze, Okafor, Jovic e Bennacer.