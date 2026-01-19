Una brutta notizia per il Milan arriva da Torino: la Roma ha una nuova punta che ha fatto subito gol

La Roma sarà il prossimo avversario del Milan. I giallorossi, ieri, hanno battuto il Torino per 0-2 in trasferta grazie alle reti di Malen e Dybala.

LA PARTITA

Malen buca Paleari alla prima apparizione, da killer d'area Il primo tempo del Grande Olimpico di Torino ha dato ampi indizi a proposito di quale tipo di partita sarebbe andata contro la Roma. Il trio offensivo giallorosso di Gasperini, con Dybala-Pellegrini-Malen hanno fatto tremare Paleari finché il nuovo arrivato olandese ha fulminato con freddezza i granata per 1-0 al 26’. Il primo sigillo del centravanti proveniente dall'Aston Villa con la maglia giallorossa, con tanto di applausi di Gasperini. Il Torino ha provato a replicare con una sortita di Ngonge e un cross velenoso, ma la rete del pari non è arrivata.

Dybala chiude i giochi, Roma in zona Champions La ripresa si è aperta con l’aggiornamento del bollettino di infortunati, visto che tra i problemi fisici di Celik ed Hermoso da un lato, con Aboukhlal dall’altro, Baroni è stato costretto a togliere anche Gineitis per un guaio al flessore. Con l’aggiunta pochi istanti dopo di Pellegrini e l’ingresso dunque di Soulé al suo posto. Ma al netto delle sostituzioni forzate, c’è stata una reazione accennata dal Torino con una rapida combinazione tra Vlasic e Lazaro, con Svilar a inglobare il pallone. È servita un’azione strepitosa della Roma per arrotondare il punteggio ai danni dei granata telecomandata dalla classe di Dybala, prima respinto e poi in gol a due passi. Tutto 84 giorni dopo l’ultima volta. Una saetta dal nulla di Ché Adams ha fatto rabbrividire Svilar, che alla fine ha mantenuto clean sheet e vittoria tonda per 2-0. Così Gasperini e la sua banda sono saliti a -1 dal Napoli al quarto posto, staccando la Juventus e portandosi in zona Champions League.