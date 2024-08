Una vittoria per evitare un brutto record del 2011-2012: la curiosa statistica pre Lazio-Milan

Questa sera alle 20.45, il Milan di Fonseca, con appena un punto dopo partite sarà di scena all’Olimpico di Roma dove se la vedrà con la Lazio di mister Baroni. I biancocelesti dopo la bella vittoria all’esordio contro il Venezia sono caduti sul campo dell’Udinese e vogliono tornare a sorridere davanti ai propri tifosi.

DATI OPTA LAZIO-MILAN

Era dalla stagione 2011/12 che il Milan non vinceva alcuna delle prime due gare giocate in una stagione di Serie A (pareggio con la Lazio e sconfitta con il Napoli) - in quel caso i rossoneri pareggiarono poi la terza partita (contro l’Udinese).

In caso di sconfitta in questo match, il Milan registrerebbe la sua peggior partenza in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, quarta in generale nella sua storia nel torneo, dopo il 1946/47, il 1938/39 e il 1930/31 (sempre un punto).