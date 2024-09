Under 20, Italia-Germania 0-3: il minutaggio di Torriani, Bartesaghi e Zeroli

Pesante sconfitta allo Stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti per l'Italia Under 20 contro la Germania in una gara valida per l'Elite League: gli azzurrini del ct Bernardo Corradi hanno infatti perso 3-0 contro i tedeschi. In campo dal primo minuto due giovani giocatori del Milan: il portiere Lorenzo Torriani ha giocato tutta la partita, mentre il difensore Davide Bartesaghi è uscito al 57'. L'altro rossonero convocato da Corradi, Kevin Zeroli, ha invece iniziato la partita dalla panchina, entrando poi in campo ad inizio secondo tempo.

A decidere il match a favore della Germania sono state le reti di Rothe al 48', di Kade all'89' e di Komur al 91'. Con questo successo la squadra tedesca è a punteggio pieno dopo due partite (sei punti), mentre l'Italia resta ferma a quota tre punti, arrivati nella prima sfida contro la Repubblica Ceca.