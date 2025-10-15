USA, Pochettino e il cambiamento di clima tra le due partite della nazionale: "E' un rischio enorme per i giocatori"

Dopo la partita amichevole contro l'Australia a Commerce City in Colorado, Mauricio Pochettino, ct degli Stati Uniti, si è lamentato del cambiamento di clima che ha dovuto affrontare la sua squadra rispetto alla precedente gara contro l'Ecuador che si è giocata qualche giorno fa ad Austin in Texas: "Non è una critica, ma quando ti alleni ad Austin con temperature tra i 28 e i 34 gradi e poi arrivi a Denver con l'altitudine e fa davvero, davvero freddo, è un rischio enorme" le sue parole riportate da The Athletic.

Pochettino ha poi continuato facendo riferimento agli infortuni muscolari rimediati da Christian Pulisic e Malik Tillman: "Non voglio dire che sia questo il motivo per cui Christian o Malik hanno avuto qualcosa, ma è dura per i giocatori. Siamo davvero dispiaciuti per questa situazione perché è difficile. È qualcosa che dobbiamo risolvere in futuro".

