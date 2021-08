Valencia-Milan 0-0 al 45': ottimo primo tempo dei rossoneri. Annullato ingiustamente un gol a Leao

E’ finito il primo tempo allo stadio Mestalla tra Valencia e Milan. 0-0 il parziale al termine di una prima frazione di gioco dove è stato principalmente il Milan a condurre il gioco e a creare il maggior numero di occasioni potenziali. Daniel Maldini, su calcio di punizione, non trova il giro giusto per mettere la palla sopra la barriera di Mamardashvili. Successivamente è Castillejo, ben liberato da Brahim Diaz, a calciare debolmente da posizione ottimale. Il Valencia si affaccia, realmente, solo una volta dalle parti di Maignan che è molto attento sulla conclusione di Cheryshev. A 4 minuti dalla fine del primo tempo, Leao mette dentro ma il secondo assistente, il signor Porras, alza la bandierina segnalando un fuorigioco che non c’è poiché è Gaya a rendere legale la posizione del portoghese. Rispetto a Nizza, un Milan che ha subito meno l’avversario e ha tenuto maggiormente il pallino del gioco. Probabilmente avrebbe meritato di chiudere in vantaggio la frazione.