Valentini sul Milan: "Deve fare chiarezza tra rinnovi in ballo e gruppo da fortificare”

“Conosco Conte: è un vincente, porta tutti al massimo. L’Inter ha il vantaggio di avere dato continuità, il Napoli ha cambiato tanto però conoscendo l’allenatore fino alla fine lotterà per lo Scudetto”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Padova e Ascoli, Marco Valentini.

Cosa si aspetta dal mercato di gennaio?

“Inter e Napoli non hanno bisogno di fare rivoluzioni, ci sta che non facciano nulla. il Milan è più indietro come rosa e progetto, è più in evoluzione e rincorre. I rossoneri devono fare chiarezza: tra rinnovi in ballo e gruppo da fortificare”.

E la Juve?

“È un altro work in progress. Quando cambi riparti quasi da zero. Lotterà per arrivare tra le prime quattro”