Valzer delle panchine, Ravezzani: "Non è cambiare bensì farlo meglio. Quest'anno Juve e Milan hanno enormemente peggiorato rispetto all'anno prima"

Il domino delle panchine della Serie A non è ancora finito e anzi potrebbe arricchirsi di un altro tassello dopo la cocente sconfitta di sabato dell'Inter contro il PSG in finale di Champions League che ha gettato ombre sinistre sul futuro del tecnico Simone Inzaghi. E su questo tema ha espresso la sua opinione anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che ha commentato sul suo account personale di X la smania dei tifosi, in generale e dell'Inter nel caso specifico, di voler cambiare allenatore.

Le parole di Fabio Ravezzani: "Il cambio allenatore eccita molti tifosi e anche noi giornalisti quando la squadra non vince. Ma il tema non è cambiare, bensì farlo in meglio. Juve e Milan, per esempio, hanno enormemente peggiorato rispetto all’anno prima. Questo ragionamento vale ancor di più per l’Inter oggi".