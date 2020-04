Van Persie duro contro Gazidis: "Deluso dal suo comportamento"

Robin Van Persie non le manda a dire su Ivan Gazidis. In una intervista a High Performance Podcast l'attaccante olandese ha parlato del suo addio dall'Arsenal ed è andato contro l'attuale amministratore delegato del Milan: "E' stato l'Arsenal a non offrirmi un nuovo contratto. Ci sono stati anche altri eventi con Ivan Gazidis, il modo in cui si è comportato e come ha gestito l'intera situazione. Ero deluso dal suo comportamento".