Var, che caos. Impallomeni: "L'errore va corretto, assurgere al ruolo di giustiziere serve a poco"

Stefano Impallomeni ha parlato così a TMW Radio del caos in Inter-Juventus: "Il principio di lealtà sportiva nel calcio? Questo mondo è quello dove c'è meno. A me non ha meravigliato questo fatto, in passato è successo anche di peggio. Oggi cerchiamo di tracciare una linea, sul regolamento sul secondo giallo e il mancato intervento del VAR, secondo i regolamenti attuali.

Per me La Penna non è stato aiutato, ma sostanzialmente ha fatto il suo. A velocità normale, con un movimento così naturale ha fischiato. Dobbiamo innalzare la pena del simulatore, affinchè il principio di lealtà sportiva emerga in maniera evidente.

L'errore va corretto, assurgere al ruolo di giustiziere serve a poco. Per riprendere in mano il calcio serve correggere l'errore. Io difendo La Penna, perché ha sbagliato una volte e ha fatto un errore grave. A velocità normale sfido chiunque a dire che non fosse fallo. I limiti del protocollo VAR hanno fregato La Penna. E poi basta con i similatori".