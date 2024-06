Varane in Italia per parlare con il Como: sul francese c'è anche la Roma

Svincolatosi dal Manchester United, l'ex difensore centrale del Real Madrid e campione del mondo con la Francia nel 2018 Raphael Varane è alla ricerca di una nuova e stimolante avventura in carriera. Cercato nelle scorse settimane da alcuni club di MLS, il nazionale francese ha rimandato la possibilità di andare a giocare in America fra qualche anno perché convinto di poter dire ancora la sua in ambito europeo.

Essendo un profilo di caratura internazionale, Varane potrebbe fare al caso di tante squadra, ma stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la prima ad essersi concretamente mossa sull'ex United sarebbe stato a sorpresa il Como di Cesc Frabregas. Secondo l'esperto di calciomercato, infatti, Varane sarebbe sbarcato in queste ore in Italia insieme ai suoi agenti per parlare con il club lariano di progetti futuri.

Il Como non sarebbe però l'unica soluzione italiana per il difensore francese. Sull'ex Real Madrid si sarebbe registrato nelle scorse ore anche l'interesse della Roma, che potrebbe di conseguenza muovere i primi passi già nelle prossime ore. Staremo a vedere.