Vavassori lascia l'Ucraina e torna a casa: l'ex portiere della Pro Patria era un foreign fighter

MilanNews.it

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Arruolatosi in Ucraina come foreign fighter, a sostegno del popolo martoriato dall'invasione russa, Ivan Luca Vavassori ha deciso di fare rientro a casa: l'ex portiere della Pro Patria, per altro ferito a Mariupol dove nei giorni scorsi si trovava con la sua unità, ha fatto sapere che sta tornando in Italia.

Lo ha comunicato attraverso il proprio profilo Instagram, con una stories dove si legge quanto segue: "Sono stanco, per me è sufficiente così. E' tempo di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti. Ho fatto il possibile per aiutare. Ho messo a disposizione del popolo ucraino il mio tempo e la mia vita, ma ora è tempo di riprendermi la mia, di vita. Torno dove sono felice, e rientro per riprendermi tutto quel che è mio. Le cose sono cambiate molto da quando sono partito, ma sono certo con l'aiuto di Dio raggiungerò i miei obiettivi. E questo è al primo posto".