Vazquez: "La domenica, prima della grigliata, tv accesa per vedere la Serie A e il mio idolo Kakà"

vedi letture

Franco Vazquez, fantasista della Cremonese, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport dopo il rinnovo firmato pochi giorni fa col club grigiorosso: "L’Italia era già nei miei pensieri da tempo sin da ragazzino. La domenica, prima della grigliata, tv accesa sulla ‘Giostra del gol’ per vedere la Serie A e il mio idolo Kakà. Ho ancora la sua maglia firmata, me la fece avere Silvestre, mio compagno al Palermo e passato poi al Milan".

Sa dove giocherà la Cremo la prima di campionato, sabato 23 agosto?

"Certo, contro il Milan a San Siro, lo stadio più bello d’Italia. Sono rimasto anche per godermi tutto questo".

IL COMUNICATO SUL RINNOVO DI FRANCO VAZQUEZ

Franco Vazquez rimane alla Cremonese e tornerà a giocare in Serie A. Dopo la promozione raggiunta ai playoff ai danni dello Spezia, il fantasista argentino classe 1989, colonna della squadra grigiorossa e leader all'interno dello spogliatoio, ha rinnovato il suo contratto per un anno fino al 2026. Lo ha comunicato direttamente il club lombardo con una nota sul proprio sito. Il comunicato della Cremonese: "U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Franco Vazquez. Il calciatore argentino ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2026. Nei primi due anni all’ombra del Torrazzo, il Mudo ha messo a segno 14 gol e 12 assist in 74 presenze complessive tra Serie B, playoff e Coppa Italia. Nella stagione appena conclusa, con 9 reti in 33 partite, ha contribuito al ritorno della Cremonese in Serie A. Avanti insieme, Franco!"

La Cremonese sarà la prima avversaria del Milan in campionato: i grigiorossi si presenteranno a San Siro il prossimo sabato 23 agosto alle ore 20.45. La gara sarà visibile su DAZN. Entrambe le compagini avranno già dato il via alla propria stagione in precedenza con la Coppa Italia.