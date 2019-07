Ciro Venerato, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua su Dani Ceballos e l'interessamento del club rossonero: "Ceballos al Milan? Idea, ma non trattativa. Guadagna quattro milioni, al momento non ci sono le condizioni economiche". Il giocatore spagnolo è in uscita dal Real Madrid ma evidentemente la forbice economica sembrerebbe troppo alta.