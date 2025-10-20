Venezia, Lecce e Udinese l'anno scorso, Bologna, Napoli e Fiorentina quest'anno: tre vittorie di fila per il Milan a San Siro

vedi letture

Era esattamente da un anno che il Milan non collezionata tre vittorie interne consecutive in Serie A: dal 19 ottobre 2024 (vs Venezia, Lecce e Udinese). Lo riporta Opta.

MILAN-FIORENTINA, LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Posso solamente dire - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri a Dazn - che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c'è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo. Leao? Quando aveva Gimenez nel secondo tempo era sicuramente più libero di andare ma ci si può anche abituare a giocare senza centravanti perché questa sera Fofana, soprattutto nel secondo tempo, ha iniziato a fare inserimenti da mezzala ed è un vantaggio molto importante. Non lanciamo nessun messaggio al campionato, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo e da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo".