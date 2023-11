Vergine: "Oggi non ci si allena abbastanza: ho fatto partire un programma dedicato, ringrazio i collaboratori che mi stanno seguendo"

Il Milan ha rilasciato la prima intervista a Vincenzo Vergine, il nuovo responsabile del settore giovanile rossonero. Ecco le sue parole:

Sull'allenamento: "Non ci si allena abbastanza. C'è poca attività motoria a livello generale, quando reclutiamo i calciatori li portiamo a un regime in cui ci alleniamo poco, ma di più non possiamo fare. Serve allenarsi di più e meglio, noi abbiamo avviato un programma dedicato, ringrazio i miei collaboratori perché hanno ascoltato le mie idee".