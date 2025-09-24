Vernazza: "Il Milan può competere con il Napoli a centrocampo, perché non ci sono dubbi sul fatto che la mediana di Conte sia la migliore della Serie A"

vedi letture

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul Milan: "Sconfitto per 2-1 dalla Cremonese, Massimiliano Allegri è ripartito dall’alfabeto, ha sistemato la difesa. Nelle successive tre giornate, contro Lecce, Bologna e Udinese, ha vinto senza subire reti e senza lasciare grosse chance agli avversari. Serrande abbassate, e fin qui siamo nella normalità. Sabato a Udine il colpo di scena: il Milan ha stravinto con un gioco dinamico e propositivo, come da tempo non accadeva. Quasi un’inversione a U per Allegri, negli ultimi anni asserragliato nella trincea dei risultatisti/difensivisti. il Milan si giova dell’effetto Modric, fuoriclasse senza tempo, ma c’è dell’altro. All’intelligenza e alle visioni di Modric, il Milan ha aggiunto la corsa e la fisicità di Rabiot. Assieme a Fofana, l’ex juventino forma una coppia di gendarmi a guardia di Modric e questo duo permette al croato illuminato di muoversi in una bolla di relativa libertà. Tra i centrocampisti non vanno dimenticati Jashari, indisponibile fino a novembre,e Ricci, oggi primo cambio affidabile.

Il Milan può competere con il Napoli a centrocampo, il punto di forza degli azzurri, perché non ci sono dubbi sul fatto che la mediana di Conte sia la migliore della Serie A. Non è poca cosa questa vicinanza con il Napoli a centrocampo, reparto nevralgico. Fin qui, il Milan ha fatto a meno di Leao, fuori per infortunio, e in teoria il rientro del portoghese dovrebbe aumentare il fatturato offensivo,nella pratica si vedrà. Oltre a Leao, il Milan in avanti calerà la carta Nkunku, finora visto a spezzoni, mai dall’inizio. Prima della seconda sosta per le nazionali, il Milan giocherà contro il Napoli, domenica 28 a San Siro, e contro la Juve, domenica 5 ottobre a Torino. Scontri diretti che ci diranno una prima verità sulla consistenza della squadra di Allegri e che ne accresceranno o sminuiranno le possibilità scudetto. Di sicuro Allegri sa come si fa a vincere uno scudetto. Tra gli inseguitori del Napoli, Allegri è l’unico che li ha vinti".