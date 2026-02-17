Vernazza sulla Gazzetta: "Corsa scudetto solo tra Milan e Inter. Il fattore calendario potrebbe pesare"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha parlato così della corsa scudetto tra Milan e Inter: "La corsa per il titolo è diventata una questione privata tra Inter e Milan. Cristian Chivu ha un vantaggio di 8 punti su Massimiliano Allegri, però il disavanzo non è reale, perché il Milan deve recuperare la partita contro il Como. Si giocherà domani sera a San Siro e il Milan è obbligato a vincere per riportare la forbice a meno cinque, divario accettabile e colmabile, tanto più che, nel fine settimana dell’8 marzo, con data e orario ancora da stabilire, si giocherà il derby. Lo scontro diretto dirimerà abbastanza il duello o lo lascerà in sospeso, nell’eventualità di un pareggio, anche se bisognerà vedere quanti saranno i punti di dislivello alla vigilia.

Il fattore calendario potrebbe pesare. Il Milan ha davanti a sé soltanto il campionato. L’Inter deve districarsi tra Serie A, Champions e Coppa Italia. Nell’immediato, sulla strada verso il derby, Chivu dovrà affrontare due partite in più rispetto ad Allegri. Il primo passo domani sera a Bodo in Norvegia, per l’andata dei playoff di Champions. Sabato il Lecce, per il campionato. Tra Bodo e il capoluogo del Salento corrono oltre 4 mila chilometri di distanza e circa 30 gradi di temperatura di differenza, numeri enormi che l’Inter si “sciropperà” tra giovedì e sabato. Ore di aereo, escursioni termiche. La prossima settimana, ci saranno il ritorno dei playoff Champions a San Siro e il Genoa, sempre in casa. Niente viaggi, ma due impegni lo stesso, mentre il Milan si allenerà con calma. I sette giorni pre-derby dell’Inter saranno inframmezzati dall’andata delle semifinali di Coppa Italia, il 3 marzo contro il Como, sul lago. Trasferta relativa, Appiano Gentile - luogo in cui si trova la casa madre interista - è più vicina a Como che a San Siro, però la partita non sarà una passeggiata. Prima del derby, l’Inter dovrà giocare per cinque volte. Il Milan soltanto per tre, sempre in campionato, contro Como e Parma in casa, e contro la Cremonese il 1° marzo. Il Milan si sposterà solo in Lombardia, a Cremona. Tra Milanello e lo stadio Zini ci sono 150 chilometri".