Verona da 3-0 a 3-4: prima volta in Serie A dopo Lecce-Milan di K.P. Boateng

L'Hellas Verona ha battuto il Venezia al "Penzo" con una rimonta pazzesca: 3-0 a fine primo tempo per i lagunati, 3-4 il risultato finale per gli uomini di Tudor. Come riportato da Opta, l'ultimo club in generale a riuscirci in Serie A era stato il Milan contro il Lecce nell'ottobre 2011, match deciso dalla tripletta di Kevin Prince Boateng e dal goal di Yepes dopo i tre goal salentini nella prima frazione.