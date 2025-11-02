Verona-Inter 1-2: gli scaligeri protestano per un rosso non dato a Bisseck. I nerazzurri superano il Milan in classifica

vedi letture

L'Inter vince 2-1 contro il Verona grazie ad un autogol fortunoso al minuto 93. Grandi proteste del Verona per un cartellino rosso mancato a Bisseck a metà ripresa per un fallo da DOGSO, con l'arbitro che ha invece ha estratto solo un giallo. Tante polemiche ma i nerazzurri vincono e vanno avanti in classifica, superando il Milan e agganciando la Roma.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22*

Roma 21

Inter 21*

Milan 18

Juventus 18*

Como 17*

Bologna 15

Udinese 15*

Cremonese 14*

Atalanta 13*

Sassuolo 13

Torino 12

Lazio 12

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6

Verona 5*

Pisa 5

Fiorentina 4

Genoa 3



* Una partita in più