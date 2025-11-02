Verona-Inter 1-2: gli scaligeri protestano per un rosso non dato a Bisseck. I nerazzurri superano il Milan in classifica
L'Inter vince 2-1 contro il Verona grazie ad un autogol fortunoso al minuto 93. Grandi proteste del Verona per un cartellino rosso mancato a Bisseck a metà ripresa per un fallo da DOGSO, con l'arbitro che ha invece ha estratto solo un giallo. Tante polemiche ma i nerazzurri vincono e vanno avanti in classifica, superando il Milan e agganciando la Roma.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 22*
Roma 21
Inter 21*
Milan 18
Juventus 18*
Como 17*
Bologna 15
Udinese 15*
Cremonese 14*
Atalanta 13*
Sassuolo 13
Torino 12
Lazio 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5*
Pisa 5
Fiorentina 4
Genoa 3
* Una partita in più
