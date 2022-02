Verratti e gli arbitri francesi: "Ormai mi sono abituato a giocare con un cartellino giallo in partenza"

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, Marco Verratti ha parlato del rapporto "complicato" con gli arbitri francesi, a suo avviso un po' troppo severi nei suoi confronti: "Quando sbaglio me ne assumo la responsabilità, lo riconosco. Perché quando un arbitro sbaglia non dice di aver sbagliato? In tre partite ho fatto tre falli e ho preso tre cartellini gialli. È incredibile, è il cento per cento! Ormai mi sono abituato a giocare con un cartellino giallo in partenza. Gli arbitri di Champions League sono diversi, così quelli che arbitrano le partite internazionali: con loro si può discutere di tutto. Con un arbitro francese, ancora oggi, non ce la faccio".