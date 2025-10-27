Verso Atalanta-Milan, Allegri ritrova Loftus-Cheek a centrocampo

vedi letture

Dopo Fiorentina e Pisa, Pervis Estupinan salterà anche il prossimo impegno in campionato del Milan, vale a dire quello sul campo dell'Atalanta (martedì alle 20.45): l'esterno sudamericano, che si è fatto male alla caviglia durante una partita con il suo Ecuador, ha infatti svolto anche ieri a Milanello un allenamento personalizzato e dunque non sarà a disposizione di Max Allegri per la trasferta di Bergamo.

Buone notizie invece su Ruben Loftus-Cheek che è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe quindi far parte regolarmente della lista dei convocati del tecnico livornese. Il centrocampista inglese ha saltato le ultime due partite del Diavolo a causa di un affaticamento muscolare (no lesioni) rimediato nella rifinitura prima della Fiorentina.