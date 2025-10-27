Gazzetta: "Pulisic corre verso il rientro. Ma niente chiamata dagli USA"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Pulisic corre verso il rientro. Ma niente chiamata dagli USA". Prosegue molto bene il percorso di recupero di Christian Pulisic che sta smaltendo il problema muscolare rimediato in nazionale. L'attaccante americano sarà sicuramente assente domani sera a Bergamo contro l'Atalanta, così come non dovrebbe essere convocato nemmeno per Milan-Roma di domenica sera, anche se non è un'eventualità da escludere del tutto. L'ex Chelsea punta ad esserci sicuramente nel successivo impegno del Diavolo in campionato sul campo del Parma (8 novembre).
La trasferta al Tardini è l'ultima gara dei rossoneri prima della sosta, una sosta che Pulisic dovrebbe passare a Milanello e non con la nazionale americana: il club di via Aldo Rossi sta mediando con la federazione americana per evitare che Pulisic venga convocato dal ct Pochettino e possa così restare a Milano per ritrovare la forma migliore.
