Gazzetta: "Gimenez, pazienza finita. Max vuole di più e pensa ad un Milan senza Santiago"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Gimenez, pazienza finita. Max vuole di più e pensa ad un Milan senza Santiago". Il messicano, ancora a quota zero gol in questo campionato dopo otto giornate, ha deluso parecchio contro il Pisa e per questo Massimiliano Allegri sta valutando di non schierarlo dal primo minuto in attacco.

Sono tre le opzioni alternative che sta valutando il tecnico rossonero: accanto a Rafael Leao, reduce da tre gol nelle ultime due partite e certo di una maglia da titolare, giocherà uno tra Christopher Nkunku, Alexis Saelemaekers e Ruben Loftus-Cheek. L'inglese è rientrato ieri in gruppo e tornerà a disposizione di Allegri dopo aver saltato le ultime due sfide contro Fiorentina e Pisa.

